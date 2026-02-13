الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 02:15 مساءً - عروض تلفزيونات اليوم الوطني 93 على أفضل الشاشات

يهتم الكثير من الأشخاص في السعودية بالتعرف على عروض تلفزيونات اليوم الوطني المميزة والتي تنال إعجاب العديد من المواطنين السعوديين في البلاد المقيمين بها، تعتبر من أهم مظاهر الاحتفال باليوم الوطني السعودي في المملكة العربية السعودية هي العروض المتنوعة المطروحة على شاشات التلفاز المختلفة عبر شبكات الإنترنت ومن خلال موقع لحظات نيوز نعرض كافة عروض اليوم الوطني تلفزيونات.

عروض تلفزيونات اليوم الوطني

يعتبر اليوم الوطني السعودية هو أحد أهم المناسبات الوطنية في السعودية والتي تشمل وتضم الكثير من مظاهر الاحتفال المتنوعة والمختلفة لها وتعتبر من أبرزها هي عروض التلفزيونات المتوفرة في اليوم الوطني بالسعودية والتي تجذب الكثير من الأشخاص إليها وتتمثل العروض في التالي:

تلفزيون 75 بوصة KD-75X80J موديل 2021 من سوني بخاصية HDR برافيا كور سمارت ويكون بسعر يصل إلى 5.499 ريال سعودي.

تلفزيون ال جي 83 بوصة اوليد 4 كيه ويكون 83 بوصة سلسلة سي 1 بإضاءة ذاتية اوليد اية 9 والسعر الخاص به هو 17.999 ريال سعودي.

تلفزيون سامسونج 58 بوصة بدقة ألترا إتش دي 4 كيه بتصميم نحيف بي كيو أي وتكون بسعر يصل إلى 2.899 ريال سعودي.

عروض اليوم الوطني تلفزيونات اكسترا

توجد الكثير من العروض المختلفة والمتميزة المطروحة لليوم الوطني والتي تشمل الأنواع المختلفة والماركات المتنوعة من شاشات التلفاز الشهيرة والتي تتمثل في التالي:

شاشة ال جي 65 بوصة بدقة عالية الوضوح تصل إلى 60 هيرتز وتكون بسعر 3299 ريال سعودي بدلًا من 6499 ريال سعودي.

شاشة سامسونج 65 بوصة بسعر 3199 ريال سعودي بدلًا من 4799 ريال سعودي.

شاشة ال جي 70 بوصة بجودة عالية للصورة بسعر 4179 ريال سعودي تصل إلى 7499 ريال سعودي.

شاشة كلاس برو 42 بوصة بسعر 999 ريال سعودي بدلًا من 1999 ريال سعودي.

توجد الكثير من عروض تلفزيونات اليوم الوطني المطروحة عبر شبكات الإنترنت والتي توفرها المتاجر المختلفة في البلاد التي تنال إعجاب الكثير من المواطنين والأفراد المقيمين في البلاد.