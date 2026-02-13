الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 02:15 مساءً - شجرة عشيرة الزبيدي كبيرة جدًا، حيث إن قبيلة الزبيدي واحدة من أكبر القبائل العربية المنتشرة في أرجاء الجزيرة العربية من مناطق ومدن ومحافظات ودول، ولم تجتمع عشائر زبيد في بقعة جغرافية واحدة، وأكثر مكان استوطن فيها أبناء العشيرة العراق وفلسطين والمملكة العربية السعودية، ومن خلال جريدة لحظات نيوز سنطرح شجرة قبيلة الزبيدي.

شجرة عشيرة الزبيدي

تمتلك قبيلة الزبيدي شجرة كبيرة عبر تاريخها، والتي لها أصول عريقة وتاريخية كبيرة منذ ظهورها في الجزيرة العربية وبالأخص في العراق والمملكة العربية السعودية، وتأتي شجرة عشيرة الزبيدي على النحو الآتي:

عشيرة البو رمضان، ويعود أصلها إلى رمضان بن محمد بن معروف الزبيدي.

عشيرة الجبور، ويعود أصلها إلى جبارة بن جبر بن الأمير مكتوم الزبيدي.

عشيرة البرجاب، ويعود أصلها إلى رجب بن محمد بن معروف الزبيدي.

عشيرة الجهيشات، والتي يعود أصلها إلى نمر بن عبد الله بن عكرمة بن عمرو.

عشيرة العبيد، وتعود أصولها إلى عبيد بن جبر.

عشيرة العقيدات، ويعود أصلها إلى عبد الله بن عمر بن عبد الله بن عكرمة.

عشيرة اللهب التي ترجع أصولها إلى عطية بن جبر.

عشيرة البو شعبان، ويعود أصلها إلى شعبان بن محمد بن معروف الزبيدي.

عشائر زبيد المشايخ

في إطار الإلمام بشجرة عشيرة الزبيدي، فمن المهم توضيح المشايخ الذين ينتمون لعشائر الزبيد، وهم يتمثلون فيما يلي:

الشيخ عناد بن حسين الحرمي.

الشيخ سعود بن نواف السعيد رمضان.

الشيخ غالب الفهد الفهيد.

الشيخ أسعد السعدون باشا.

الشيخ شعبان بن محمد بن معروف الزبيدي.

أحمد المحمود.

الشيخ عطية النمر.

عامر محمد بن أحمد المحمود العامر.

سعود بن نواف السعيد رمضان الزبيدي.

الشيخ مطلق السعود المطلق.

عمرو بن معادي كرب الزبيدي.

الشيخ شبلي يونس.

قبيلة الزبيدي وش يرجع

تجدر الإشارة إلى أن قبيلة الزبيدي اشتهرت عن طريق مشاركتها التاريخية والكبيرة في الفتوحات الإسلامية، وهذا منذ بداية ظهور الدين الإسلامي في الجزيرة العربية، ومن الصحابة والشخصيات التي تنتمي إليها دور كبير في التاريخ الإسلامي، ومن القبائل التي تنحدر منها ما يلي:

الجبور.

الجنبيين.

الجغيفة.

العزة.

العوانان.

الشويلات.

أصل الزبيدي من وين

تُعد قبيلة الزبيدي من أكبر القبائل في الجزيرة العربية، وينتشر أبناؤها في عدة مناطق بالمملكة العربية السعودية، بجانب العراق وسوريا وفلسطين ولبنان أيضًا، ويعيش أبناء القبيلة في محافظة القنفذة، ويستوطنون مجموعة قرى من تلك المحافظة ومنها قرية العماير.

إن قبيلة الزبيدي لها أصل من قبيلة زيد يمني ويرجع إلى قبيلة القحطانية، فنسب القبيلة هو زبيد منبه بن ربيعه بن سلمة بن مازن بن ربيعه بن صعب بن سعد العشيرة بن مالك الملقب بـ مذحج بن أدد بن زيد بن يشجب بن عُريب بن كهلان بن عبد الشمس والمشهور سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن هود بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام.

يُحب الكثير من الأشخاص الإلمام بكل شيء خاص بالقبيلة التي ينتمي إليها، ويبدأون بالبحث عن أصلها ومن وين، ويتتبعون شجرة القبيلة من البداية إلى يومنا هذا، ومن أبرز تلك القبائل قبيلة الزبيدي.