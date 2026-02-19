شكرا لقرائتكم خبر «البلديات والإسكان» تنفذ +3 آلاف جولة رقابية في العاصمة المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة البلديات والإسكان تنفيذ 3,474 جولة رقابية في العاصمة المقدسة ضمن استعداداتها لموسم رمضان والعمرة لعام 1447هـ، وذلك عبر فرق الرقابة التابعة للوزارة، ممثلة في أمانة العاصمة المقدسة.

وشملت الجولات الرقابية المنشآت الغذائية والأنشطة التجارية؛ للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية والبلدية، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، بما يعزز سلامة الغذاء وجودة الخدمات المقدّمة.

وفي إطار رفع جاهزية خدمات الإعاشة، جرى تأهيل أكثر من 370 مطبخا وفق أعلى الاشتراطات الصحية المعتمدة، ضمن منظومة رقابية متكاملة تضمن الالتزام بالمعايير النظامية، وتحقيق مستويات متقدمة من السلامة الغذائية خلال الشهر الفضيل.

وأكدت الوزارة استمرار أعمال الرقابة الميدانية على مدار الساعة، بما يواكب كثافة الحركة في العاصمة المقدسة، ويضمن سلامة ضيوف الرحمن والسكان خلال موسم العمرة في شهر رمضان.