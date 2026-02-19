شكرا لقرائتكم خبر إطلاق أعمال مبادرة «أجاويد» بنسختها الرابعة في عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت مساء مع إطلالة شهر رمضان المبارك، أعمال النسخة الرابعة من مبادرة «أجاويد 4» عبر 19 غرفة عمليات موزعة على مستوى محافظات منطقة عسير، إيذانا ببدء تنفيذ المبادرات التطوعية في مختلف المحافظات.

وأكدت هيئة تطوير منطقة عسير اكتمال تشكيل فرق العمل في جميع غرف العمليات، بما يضمن تنفيذ المبادرات بأسلوب منظم وفاعل، يعزز التكامل بين الجهات المشاركة، ويرسخ منهجية عمل واضحة قائمة على التخطيط والتنسيق وقياس الأثر.

وتعمل المبادرة هذا العام ضمن 6 مسارات رئيسة أطلقت خلال المعسكر التأهيلي الذي أقيم بجامعة الملك خالد، وتشمل: مسار الوجهات السياحية، ومسار الاستثمار، ومسار التنمية المجتمعية، ومسار تعزيز الثقافة والتراث، ومسار الاستدامة البيئية، ومسار التصميم الحضري.

ويأتي تنظيم المبادرة ضمن إطار متسق مع استراتيجية تطوير منطقة عسير «قمم وشيم»، التي تجعل الإنسان والمكان والاقتصاد محاور رئيسة للتنمية، وتسهم في ترجمة مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر تمكين المجتمع كشريك فاعل في صناعة الأثر التنموي المستدام.

وتعكس هذه الاستعدادات مستوى الجاهزية والتكامل بين المحافظات والبلديات والجهات ذات العلاقة، وتهيئة بيئة تنظيمية فعالة لإطلاق مبادرات نوعية خلال شهر رمضان، بما يعزز الأثر المجتمعي والتنموي في مختلف أنحاء المنطقة.