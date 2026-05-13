بيت الثقافة بنجران وجمعية الأدب المهنية ينظمان ندوة «قراءة في أدب المكان»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم بيت الثقافة بنجران، بالتعاون مع جمعية الأدب المهنية، ندوة ثقافية بعنوان «قراءة في أدب المكان»، بمشاركة عدد من الأدباء والمثقفين بالمنطقة، وذلك بمقر البيت شرق مدينة نجران. وتناولت الندوة حضور المكان في الكتابة الأدبية من خلال عرض نماذج نصية تصف مدنا وبيئات متنوعة، ومناقشة تأثير الفضاءات على المشاعر والهوية، وتطرق المتحدثون إلى أساليب تجسيد المدن والبيئات في النص وأبعادها الثقافية والنفسية، فيما أتاحت الجلسات باب الحوار للحضور لتبادل الآراء والخبرات في أجواء تفاعلية أثرت التذوق والتحليل الأدبي. وتضمنت الفعاليات محاضرة بعنوان «نقوش نجران: قراءة في أدب الصخر وذاكرة المكان»، اعتبرت النقوش الصخرية بنجران من بين أكبر المتاحف المفتوحة، ومتجاوزة التفسير الأثري التقليدي إلى قراءة أدبية وفلسفية تستكشف كيف استودع الإنسان في الصخر مشاعره وفنونه وذاكرته. وسلطت المحاضرة الضوء على التحولات اللغوية في المنطقة، واعتبرت الصخر دواوين لقصائد قديمة والرسائل التاريخية شواهد للمكان، وكشفت عن ملامح إبداع النحات النجراني وتجلياته في التماثيل والتحف. وتأتي الندوة ضمن جهود بيت الثقافة وجمعية الأدب المهنية الرامية إلى تعزيز الوعي بأدب المكان كعنصر فاعل في النص الأدبي، وتنمية مهارات التذوق والتحليل لدى المشاركين، مع مواصلة نشر الثقافة الأدبية بين شرائح المجتمع.

