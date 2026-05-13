شكرا لقرائتكم خبر صالون نبل الثقافي يثري الحراك الأدبي بفعاليات متنوعة ضمن مبادرة الشريك الأدبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم صالون نبل الثقافي، ضمن مبادرة «الشريك الأدبي»، سلسلة من الفعاليات الأدبية والثقافية خلال الأسبوع الماضي بالرياض، في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز الحراك الثقافي، وإثراء المشهد الأدبي والمعرفي، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم الثقافة وتنمية الإبداع وبناء مجتمع معرفي فاعل، بحضور عدد من المثقفين والمهتمين بالأدب والتراث والمعرفة.

وتنوعت الفعاليات بين الأمسيات الشعرية والمحاضرات العلمية وورش العمل التفاعلية، في مشهد ثقافي يعكس تنامي الحضور الأدبي للمبادرات الثقافية السعودية، ودورها في تنشيط الحوار الثقافي وتعزيز المشاركة المجتمعية.

واستهلت الفعاليات بأمسية شعرية بعنوان «أخلاقيات الجوار في الشعر الشعبي»، قدمها عضو لجنة تحكيم جائزة الملك عبدالعزيز للشعر الشعبي الدكتور تركي الغنامي، حيث تناولت حضور قيم الجوار والمروءة والتكافل الاجتماعي في الشعر الشعبي السعودي، بوصفها جزءا أصيلا من الهوية الثقافية والاجتماعية للمجتمع السعودي .

واستعرض الدكتور الغنامي عددا من النماذج الشعرية التي جسدت معاني الوفاء وحسن الجوار والنخوة الإنسانية، مبينا أثر الشعر الشعبي في حفظ القيم الاجتماعية ونقلها عبر الأجيال، إلى جانب دوره في توثيق الذاكرة الشعبية وتعزيز الانتماء الثقافي والهوية الوطنية.

كما نظم صالون نبل محاضرة ثقافية بعنوان « تجربتي في جمع وتحقيق شعر بني هلال»، استضاف فيها الأكاديمي السابق بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالعزيز بن محمد الفيصل، وأدارها الكاتب سهم الدعجاني، وسلطت الضوء على التجربة العلمية للدكتور الفيصل في جمع وتحقيق شعر بني هلال، الذي صدر في 3 أجزاء، مستعرضا الجهود البحثية والعلمية التي صاحبت المشروع، وآليات تتبع الروايات الشعرية الهلالية من مصادرها المختلفة، وتحقيقها وفق منهج أكاديمي علمي يسهم في حفظ التراث العربي وتوثيقه .

وفي جانب تنمية المهارات الإبداعية، أقام صالون نبل الثقافي ورشة عمل بعنوان «بناء العقلية الإبداعية..الأدب كنموذج تطبيقي»، قدمها الأكاديمي الدكتور سعيد العمودي، وأدارها المحاور حمد المالك، حيث ناقشت الورشة مفهوم العقلية الإبداعية، وآليات تطوير التفكير الإبداعي من خلال الأدب. وتضمنت الورشة تطبيقات عملية وتفاعلية هدفت إلى تنمية مهارات التفكير والابتكار لدى المشاركين، وبيان دور الأدب بوصفه مساحة أدبية تسهم في بناء الخيال وتطوير أدوات التعبير وصناعة الأفكار. وأكدت فعاليات الأسبوع الدور الذي تؤديه مبادرة «الشريك الأدبي» في دعم المبادرات الثقافية السعودية، وتمكين الكيانات الأدبية من تقديم برامج نوعية تسهم في نشر المعرفة وتعزيز الحضور الثقافي، إلى جانب توسيع دائرة المشاركة المجتمعية في الأنشطة الأدبية والثقافية.