مقاهي مكة الثقافية.. صناعة تجربة متكاملة تعزز السياحة وجودة الحياة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في مدينة تستقبل ملايين الزوار سنويا، شهد الواقع السياحي في مكة المكرمة تحولات متسارعة نحو بناء تجربة حضرية متكاملة تتداخل فيها الثقافة والترفيه وأنماط الحياة الحديثة.

وفي قلب هذا التحول برزت المقاهي الثقافية بوصفها إحدى الملامح الجديدة التي تعيد تشكيل المشهد الاجتماعي والسياحي داخل العاصمة المقدسة.

وخلال السنوات الأخيرة، تحولت المقاهي في مكة المكرمة من مواقع تقليدية للضيافة إلى فضاءات متعددة الوظائف تستقطب السكان والزوار، عبر تقديم تجارب تجمع بين الجلسات العصرية والأنشطة الثقافية والهوية البصرية الحديثة، إلى جانب توفير بيئات مهيأة للاجتماعات والعمل الحر والقراءة والفعاليات الشبابية، الأمر الذي منحها حضورا متناميا ضمن المشهد السياحي والترفيهي للمدينة. ويرى مختصون في السياحة الحضرية أن هذا التحول يلبي احتياجات الزائر، الذي بات يبحث عن «تجربة متكاملة» لاكتشاف المدينة والعيش داخل تفاصيلها اليومية، بما يشمل المقاهي والأسواق والمرافق الثقافية والوجهات الترفيهية، وهو ما دفع المستثمرين إلى تطوير نماذج جديدة من المقاهي ذات الطابع الثقافي والتجريبي.

وباتت أحياء مثل العوالي والشوقية والشرائع تشهد انتشارا لافتا للمقاهي الحديثة التي تعتمد على المساحات المفتوحة والتصاميم العصرية، فيما أصبحت بعض المقاهي المطلة على المعالم العمرانية والفنادق الكبرى تستقطب الزوار الباحثين عن التجارب الهادئة والبيئات البصرية الحديثة، في ظل تنامي حضور ثقافة «السياحة الداخلية» والرحلات القصيرة داخل المدينة.

كما أسهمت هذه المقاهي في تنشيط الاقتصاد المحلي عبر دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد فرص عمل جديدة، وتحفيز الأنشطة المرتبطة بصناعة القهوة والمخبوزات والمنتجات المحلية، إلى جانب احتضان المبادرات الثقافية والفنية التي تعزز الحراك المجتمعي وتدعم الصناعات الإبداعية. وأكد مهتمون بالشأن السياحي أن المقاهي الثقافية أصبحت جزءا من أدوات تحسين الصورة الذهنية للمدن الحديثة، بوصفها مساحات تعكس جودة الحياة والهوية الحضرية، وتسهم في بناء تجربة إنسانية متكاملة للزائر، خصوصا في المدن ذات الحضور العالمي مثل مكة المكرمة.

ويأتي هذا التحول ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تركز على تنمية القطاع السياحي وتحسين جودة الحياة ورفع جاذبية المدن السعودية، عبر تطوير المرافق الترفيهية والثقافية، ودعم الأنشطة التي تعزز التجربة السياحية وتطيل مدة إقامة الزائر داخل المدينة، بما ينعكس على الحركة الاقتصادية والاستثمارية في العاصمة المقدسة.