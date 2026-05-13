غرفة المدينة المنورة تنظم ورشة للتعريف بمنصة «قوى» وخدماتها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت غرفة المدينة المنورة، بالتعاون مع منصة قوى، ورشة عمل بعنوان «التعريف بمنصة قوى وخدماتها»، بحضور عدد من أصحاب الأعمال والمهتمين بالأنظمة والخدمات الرقمية المرتبطة بسوق العمل في المنطقة. وتناولت الورشة أبرز الخدمات الالكترونية التي تقدمها منصة قوى، إلى جانب استعراض التحديثات المتعلقة بإجراءات العمل، والتأشيرات الفورية، والإعفاءات الخاصة ببعض المنشآت، إضافة إلى آليات الاستفادة من الخدمات الرقمية المقدمة للقطاع الخاص. واستعرضت الورشة اشتراطات إصدار التأشيرات الفورية، وخدمات المنشآت الصغيرة والصناعية، والحلول التقنية التي تسهم في تسهيل إجراءات المنشآت، ورفع كفاءة إدارة الموارد البشرية، بما يدعم تطوير بيئة الأعمال، ويعزز الامتثال لأنظمة العمل. وتأتي الورشة ضمن جهود غرفة المدينة المنورة في تمكين قطاع الأعمال من الاستفادة من التحول الرقمي، ورفع مستوى الوعي بالخدمات الالكترونية الداعمة لسوق العمل، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير البيئة الاقتصادية، وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية.

