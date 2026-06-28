شكرا لقرائتكم خبر أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2026 يختتم أعماله بمشاركة 17 دولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أعمال «أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2026» في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بالرياض، بمشاركة 337 جهة عارضة من 17 دولة، وبحضور تجاوز 14 ألف زائر من مختلف أنحاء العالم، برعاية وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وجمع الحدث تحت مظلته النسخة الـ21 من المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية، والمعرض السعودي للطباعة والتغليف، والنسخة الرابعة من المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية، مستعرضا أحدث التقنيات الصناعية واللوجستية وحلول الطباعة والتغليف، إلى جانب ما أتاحه من فرص للتعاون والاستثمار بين الشركات المحلية والدولية.

وركزت فعاليات الأسبوع على تعزيز الاستدامة الصناعية، ودعم التحول الرقمي، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد والإنتاج، إلى جانب توطيد الشراكة الاستراتيجية بين شركة معارض الرياض وشركة «ميسي دوسلدورف» الألمانية، التي تربط المعارض السعودية المتخصصة بـ3 من أبرز المعارض العالمية في قطاعات البلاستيك والتغليف والطباعة، وهي معارض (K وInterpack وDrupa).

وناقش المؤتمر المصاحب للحدث، بمشاركة أكثر من 40 متحدثا محليا ودوليا من 13 دولة، عددا من الموضوعات المرتبطة بالتحول الصناعي السعودي وتسريع الابتكار والتوطين والتنافسية العالمية، ودور الممكنات الصناعية في دعم المستثمرين ورفع كفاءة المصانع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومستقبل اللوجستيات الذكية وما يرتبط بها من تقنيات الروبوتات والمركبات ذاتية القيادة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، إلى جانب حلول التعبئة والتغليف المتقدمة، والامتثال التنظيمي لصناعة البلاستيك، واقتصاد البوليمرات الدائري ودوره في دعم صناعات المستقبل.

وتناولت جلسات المؤتمر استراتيجيات تمويل الاستثمارات الصناعية، ومستقبل الطائرات دون طيار في التجارة الالكترونية وخدمات التوصيل الحضري، وأفضل الممارسات في استغلال مساحات الأسطح لتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة من الطاقة الشمسية، إضافة إلى التحديد الكمي للمايكرو بلاستيك ودوره في تحقيق الحياد الصفري وقياس البصمة الكربونية في أنظمة دورة حياة البوليمرات. وتطرقت الجلسات إلى بدائل البلاستيك وإعادة تعريف الجيل الجديد من المواد البلاستيكية، وحلول المصانع الذكية في صناعات البوليمرات والقوالب، ومستقبل الاستدامة في صناعات البلاستيك والتغليف والتحديات المرتبطة بها في المملكة.

ورعى المركز الوطني للتنمية الصناعية خلال الحدث، توقيع اتفاقية بين شركة مصنع البلاستيك الأهلي وشركة «فيغيراس» الإسبانية المتخصصة عالميا في حلول وتقنيات تصنيع المقاعد، لتوطين تقنيات تصنيع كراسي الملاعب والمسارح، بما يسهم في نقل المعرفة التقنية ورفع نسبة المحتوى المحلي وتعزيز القيمة المضافة للصناعات التحويلية الوطنية، وشهد الحدث كذلك توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات الصناعية النوعية في مجالات توطين التقنيات الصناعية المتقدمة وتطوير حلول التصنيع، شملت اتفاقيات في قطاع الآلات والمعدات الصناعية وخطوط الإنتاج.