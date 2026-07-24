أخبار من السعودية.. بمراكز التدريب في 7 مناطق.. الدفاع المدني يحتفي بتخريج 2.298 فردًا

الدمام في الجمعة 24 يوليو 2026 10:51 صباحاً كتب شريف احمد - احتفت المديرية العامة للدفاع المدني بتخريج (2.298) فردًا من الدورة التأهيلية للفرد الأساسي والدورة التأهيلية على أعمال الدفاع المدني، وذلك في مراكز التدريب بمناطق الرياض، والمدينة المنورة، والشرقية، وحائل، وتبوك، وعسير، والجوف.

وتلقى الخريجون خلال فترة التدريب، برامج علمية وعملية في مختلف أعمال الدفاع المدني، لتعزيز قدراتهم المهنية للتعامل مع المخاطر والحوادث.



