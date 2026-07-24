أخبار من السعودية.. إدانات واسعة بعد استهداف ميليشيا الحوثي سفينة سعودية في البحر الأحمر

الدمام في الجمعة 24 يوليو 2026 10:51 صباحاً كتب شريف احمد - أعربت ألمانيا عن قلقها البالغ بعد استهداف سفينة سعودية في البحر الأحمر. وحذر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس من "تصعيد محتمل" للنزاع في الشرق الأوسط.
وقال: "من الواضح أن (الوضع) يتطور في الاتجاه الخاطئ"، مطالبًا بضبط النفس والتوصل إلى حل لوقف لإطلاق النار.
وأكدت الجزائر -وفق ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية- تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية على إثر هذا الهجوم، وتشدد على ضرورة الوقف الفوري لهذه الاعتداءات التي من شأنها المساس بسلامة التجارة الدولية وانسيابية إمدادات الطاقة, داعية إلى خفض التصعيد وتفادي أي سلوك قد يزيد حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط.
وأكدت وزارة الخارجية البريطانية في بيان تضامن المملكة المتحدة مع المملكة العربية السعودية، داعيةً ميليشيا الحوثي إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات.
بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندَّد الأمين العام رئيسُ هيئة علماء المسلمين الشيخ محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذا الاعتداء الإجراميّ الجبان، الذي ينتهِك كلَّ القِيَم الدِّينية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، ويؤكِّد على النهج الإجرامي لهذه الميليشيا الإرهابية في استهداف الأعيان المدنية والاقتصادية، وتهديد مَمرَّات التجارة الدولية والبيئة البحرية.
وشدَّدَ -باسم الرابطة ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية- على التضامُنِ الكاملِ مع المملكة العربية السعودية، في كلِّ ما تتخذُه من إجراءاتٍ تجاه هذا العدوان الإرهابي.
وقال: "من الواضح أن (الوضع) يتطور في الاتجاه الخاطئ"، مطالبًا بضبط النفس والتوصل إلى حل لوقف لإطلاق النار.
الجزائر تستنكربينما أعربت الجزائر عن استنكارها الشديد للهجوم الذي تعرضت له سفينة سعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر, عادّةً ذلك انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي المتعلقة بحرية الملاحة البحرية في الممرات الدولية وتهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار في المنطقة برمتها.
وأكدت الجزائر -وفق ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية- تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية على إثر هذا الهجوم، وتشدد على ضرورة الوقف الفوري لهذه الاعتداءات التي من شأنها المساس بسلامة التجارة الدولية وانسيابية إمدادات الطاقة, داعية إلى خفض التصعيد وتفادي أي سلوك قد يزيد حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط.
بريطانيا تدينكما أدانت المملكة المتحدة بشدة استهداف ميليشيا الحوثي سفينة سعودية، مؤكدةً أن هذه الأعمال المتهورة تعرّض الأرواح للخطر، وتنذر بكارثة بيئية، وتقوض الاستقرار الإقليمي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وأكدت وزارة الخارجية البريطانية في بيان تضامن المملكة المتحدة مع المملكة العربية السعودية، داعيةً ميليشيا الحوثي إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات.
رابطةُ العالَم الإسلامي تُدينوأدانت رابطةُ العالَم الإسلامي -باستنكارٍ شديدٍ- استهدافَ ميليشيا الحوثي الإرهابية سفينةً سعوديةً في البحر الأحمر.
بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندَّد الأمين العام رئيسُ هيئة علماء المسلمين الشيخ محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذا الاعتداء الإجراميّ الجبان، الذي ينتهِك كلَّ القِيَم الدِّينية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، ويؤكِّد على النهج الإجرامي لهذه الميليشيا الإرهابية في استهداف الأعيان المدنية والاقتصادية، وتهديد مَمرَّات التجارة الدولية والبيئة البحرية.
وشدَّدَ -باسم الرابطة ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية- على التضامُنِ الكاملِ مع المملكة العربية السعودية، في كلِّ ما تتخذُه من إجراءاتٍ تجاه هذا العدوان الإرهابي.