أخبار من السعودية.. طقس الجمعة.. موجة حارة ورياح مثيرة للأتربة وأمطار على هذه المناطق

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 13-27 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.

حالة البحر: خفيف الموج.

الدمام في الجمعة 24 يوليو 2026 10:51 صباحاً كتب شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة في المملكة، منبها من موجة حارة ورياح مثيرة للأتربة وأمطار رعدية على العديد من المناطق.حسب بيان الأرصاد؛ يبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، ولا يستبعد هطول أمطار خفيفة على الأجزاء الجنوبية منها. This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) This is a Twitter Statusفي حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة، وقد تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض، نجران، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة.كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران.