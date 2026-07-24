أخبار من السعودية.. 50 شابًا من القطيف يواصلون برنامج «العمرة الصيفية» بالمدينة المنورة

الدمام في الجمعة 24 يوليو 2026 02:48 مساءً كتب شريف احمد - وصل 50 شاباً من أبناء محافظة القطيف إلى المدينة المنورة لاستكمال المرحلة الثانية من برنامج «العمرة الشبابية الصيفية» لعام 1448 هـ ، بعد إتمامهم مناسك العمرة بمكة المكرمة.

وتنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة القطيف هذه الرحلة ضمن فعالياتها الصيفية الموجهة للشباب. وتهدف المبادرة إلى تعزيز القيم الإيمانية وتنمية وعي الناشئة وتعميق الأثر الإيجابي لديهم. برنامج الزيارات الميدانية وبيّن منسوبو الرحلة أن المشاركين شرعوا فور وصولهم للمدينة المنورة في تنفيذ برامجهم الميدانية المجدولة. وتتضمن الأنشطة زيارة المسجد النبوي الشريف ومسجد قباء والصلاة فيهما.

كما تشمل الزيارات الميدانية التشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما. ويتفاعل الشباب بالتوازي مع ذلك في حزمة من البرامج الثقافية والتوعوية المصاحبة.

وتأتي هذه الأنشطة امتداداً للجهود المؤسسية المبذولة لخدمة وتوجيه فئة الشباب. وتستفيد الحملة من منظومة الخدمات المتكاملة والتسهيلات التي توفرها قيادة المملكة لخدمة ضيوف الرحمن وقاصدي الحرمين الشريفين.