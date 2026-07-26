أخبار من السعودية.. تنظيم موحد لبرامج اليوم الوطني ويوم التأسيس في حصص النشاط الطلابي

تعزيز الهوية الوطنية

الدمام في الأحد 26 يوليو 2026 09:32 مساءً كتب شريف احمد - أقرَّ المركز الوطني للمناهج إدراج برامج يومي «الوطني» و«التأسيس» ضمن الخطة الدراسية للأنشطة الطلابية، لتُنفَّذ في المدارس وفق تنظيم موحد يربط المناسبات الوطنية بالأهداف التربوية المعتمدة والممارسات التعليمية اليومية.وأوضح الدليل الإرشادي أن هذه المناسبات ستُنفَّذ ضمن برامج النشاط الطلابي وفق خطة زمنية محددة سلفًا، مبينًا أن الخطوة تهدف إلى إشراك الطلاب في برامج تثقيفية وتوعوية متنوعة تعزز ارتباطهم الوثيق بتاريخ المملكة ومنجزاتها.ولفت المركز إلى أن المدارس ستتولى مسؤولية تنفيذ هذه البرامج فعليًا داخل حصص النشاط المخصصة، مشددًا على أهمية مراعاة التنوع في أساليب التنفيذ بما يتناسب مع كل مرحلة دراسية، لضمان تحقيق التكامل التام بين الجوانب المعرفية والقيمية والمهارية.وأكد المركز الوطني للمناهج أن تضمين المناسبات الوطنية في الخطط الدراسية يأتي في إطار مساعي تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم المواطنة لدى النشء، مضيفًا أن هذا الإجراء يستهدف بالدرجة الأولى ربط المناسبات الوطنية بالممارسات التعليمية اليومية المعتادة داخل البيئة المدرسية.