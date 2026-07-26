أخبار من السعودية.. حساب المواطن.. 5 أسباب يتعذر معها تنفيذ الزيارة الافتراضية

الدمام في الأحد 26 يوليو 2026 09:32 مساءً كتب شريف احمد - كشف برنامج حساب المواطن عن الأسباب التي قد تحول دون تنفيذ الزيارة الافتراضية للمستفيدين، في إطار منظومة التحقق الميداني التي يعتمدها البرنامج للتثبت من أحقية الدعم.

اختلاف العنوان المسجل في حساب المواطن عن العنوان المسجل في منصة "إيجار".

عدم انضمام المستفيد للزيارة الافتراضية في موعدها المحدد.

عدم تعاون المستفيد مع الباحث الاجتماعي أثناء إجراء الزيارة.

رفض المستفيد إجراء الزيارة كلياً.

ظروف تقنية أو طارئة خارجة عن إرادة الباحث، وفي هذه الحالة يُعاد جدولة الزيارة دون أي تأثير على أحقية المستفيد في الدعم.

حساب المواطن

وحدد البرنامج هذه الأسباب على النحو الآتي:ويُنصح المستفيدون بالتأكد من تطابق بيانات العنوان عبر المنصتين قبل موعد الزيارة، والحرص على الانضمام في الوقت المحدد لإتمام الإجراء بسلاسة.يقدم برنامج حساب المواطن الدعم بشكل فعال لمختلف الفئات الأكثر استحقاقًا، كما يوفر دعمًا نقديًا يحصل عليه المستفيدون المستحقون بشكل مباشر.