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أخبار من السعودية.. حساب المواطن.. 5 أسباب يتعذر معها تنفيذ الزيارة الافتراضية

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اليوم - الدمام  0 تبليغ

أخبار من السعودية.. حساب المواطن.. 5 أسباب يتعذر معها تنفيذ الزيارة الافتراضية

الدمام في الأحد 26 يوليو 2026 09:32 مساءً كتب شريف احمد - كشف برنامج عن الأسباب التي قد تحول دون تنفيذ الزيارة الافتراضية للمستفيدين، في إطار منظومة التحقق الميداني التي يعتمدها البرنامج للتثبت من أحقية الدعم.

وحدد البرنامج هذه الأسباب على النحو الآتي:
  • اختلاف العنوان المسجل في حساب المواطن عن العنوان المسجل في منصة "إيجار".
  • عدم انضمام المستفيد للزيارة الافتراضية في موعدها المحدد.
  • عدم تعاون المستفيد مع الباحث الاجتماعي أثناء إجراء الزيارة.
  • رفض المستفيد إجراء الزيارة كلياً.
  • ظروف تقنية أو طارئة خارجة عن إرادة الباحث، وفي هذه الحالة يُعاد جدولة الزيارة دون أي تأثير على أحقية المستفيد في الدعم.

ويُنصح المستفيدون بالتأكد من تطابق بيانات العنوان عبر المنصتين قبل موعد الزيارة، والحرص على الانضمام في الوقت المحدد لإتمام الإجراء بسلاسة.

حساب المواطن

يقدم برنامج حساب المواطن الدعم بشكل فعال لمختلف الفئات الأكثر استحقاقًا، كما يوفر دعمًا نقديًا يحصل عليه المستفيدون المستحقون بشكل مباشر.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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