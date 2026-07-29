أخبار من السعودية.. "الأرصاد" ينبه من أمطار ورياح شديدة السرعة على الباحة وتبوك

رياح نشطة على تبوك

الدمام في الأربعاء 29 يوليو 2026 02:49 مساءً كتب شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة ومحافظات العقيق، وبلجرشي، والمندق، وبني حسن، والقرى، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة، والأجزاء المجاورة لها.وبيَّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.ونبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم الأربعاء، من هبوب رياح نشطة على أملج والوجه، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاعًا في الأمواج، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم/ساعة.وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.