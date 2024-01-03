فان دايك يكشف تأثير غياب محمد صلاح عن ليفربول

كشف الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي عن تأثير غياب النجم المصري محمد صلاح عن الريدز خلال شهر يناير.

ويغيب محمد صلاح عن ليفربول بسبب مشاركته في بطولة كأس أمم أفريقيا رفقة منتخب مصر التي تستضيفها دولة كوت ديفوار في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبل.

وقال فيرجيل فان دايك في تصريحات صحفية: ” سنتفقد محمد صلاح بكل تأكيد وإمكاناته، وقدراته القيادية أيضا”.

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وتحدث عن إمكانية تحقيق الفريق لقب الدوري الإنجليزي قائلاً: “لن أتحدث عن أي من هذا، لم أفعل ذلك أبدا ولن أفعل ذلك الآن”.

وتابع: “لايزال الوقت مبكراً وقد رحل بعض اللاعبين، وعاد البعض الاخر من الإصابة لننتظر ونرى كيف ستسير الامر”.

ويعتلي ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة ويليه أستون فيلا في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط.