شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة: لم أتأثر سلبا من ضم إمام عاشور.. وطموحى تحقيق أكثر من 40 بطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي، أن هدفه في مرمى الزمالك في نهائي القرن هو الأغلى فى مسيرته، وقال: "هدفي في الزمالك هو الأغلي في حياتي بالتأكيد، وهو رزقي في الكرة".

وأضاف أفشة، عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناة dmc: "مباراة نهائي القرن صعبة بكل تفاصيلها، ولم نكن في أفضل حالاتنا، ولكن مثل هذه المباريات تنتهي بهذا الشكل".

وتابع: "حصلت على لقب أفضل لاعب في نهائي القرن وأفضل هدف، وتكرر الأمر في النهائي التالي أمام كايزر تشيفز، ولو كانت هناك حفلات الكاف لحصلت على أفضل هدف، ولكن ظروف كورونا منعت ذلك".

واستطرد: "هدف شيكابالا في النهائي صعب وجميل جدا، ودائما بيعملها، ورجله غريبة عامل زي ميسي كده ما أعرفش هيعمل إيه".