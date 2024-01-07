شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة: لم أتأثر سلبا من ضم إمام عاشور.. وطموحى تحقيق أكثر من 40 بطولة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي، أن هدفه في مرمى الزمالك في نهائي القرن هو الأغلى فى مسيرته، وقال: "هدفي في الزمالك هو الأغلي في حياتي بالتأكيد، وهو رزقي في الكرة".
وأضاف أفشة، عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناة dmc: "مباراة نهائي القرن صعبة بكل تفاصيلها، ولم نكن في أفضل حالاتنا، ولكن مثل هذه المباريات تنتهي بهذا الشكل".
وتابع: "حصلت على لقب أفضل لاعب في نهائي القرن وأفضل هدف، وتكرر الأمر في النهائي التالي أمام كايزر تشيفز، ولو كانت هناك حفلات الكاف لحصلت على أفضل هدف، ولكن ظروف كورونا منعت ذلك".
واستطرد: "هدف شيكابالا في النهائي صعب وجميل جدا، ودائما بيعملها، ورجله غريبة عامل زي ميسي كده ما أعرفش هيعمل إيه".
وأوضح أفشة أن إمام عاشور لاعب مميز للغاية ولديه جودة استثنائية في مركز 8، وكذلك عمرو السولية الذي يعتبر الأفضل في هذا المركز في مصر.
واستكمل: لم أتأثر سلبا بانضمام إمام، وسبق لنا اللعب سويا، وهو لاعب مميز، ووجوده يمثل إضافة كبيرة للفريق، وحققت كل شيء، وكان نفسي أن ألعب نهائي كأس العالم للأندية، وكان أمنية حياتي.. لو تمكنت من حصد اللقب كنت سأطلب من الأهلي أن أرحل وأكتفي بما حققته.. كانت فرصة لا تعوض للفوز باللقب".
وأشار إلى أن أمنيته أن يحقق أكثر من 40 بطولة، وأن يتجاوز بطولات حسام عاشور مثلا، وأن يحقق عددا كبيرا من بطولات أفريقيا.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز