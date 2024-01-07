آرسنال ضد ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي.. الموعد والقنوات الناقلة

نقدم موعد مباراة فريق آرسنال ضد نظيره ليفربول ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2023/2024، والمقرر إقامتها مساء الليلة.

ويفتقد فريق ليفربول الليلة المصري محمد صلاح، فيما يغيب مواطنه محمد النني عن آرسنال، لتواجدها ضمن صفوف المنتخب الوطني، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

موعد مباراة ليفريول ضد آرسنال

سيلاقي فريق ليفربول نظيره آرسنال مساء اليوم الأحد، ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2023/24، على ملعب “الإمارات” ضمن منافسات دور الـ64.

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وستقام مباراة آرسنال ضد ليفربول في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وآرسنال اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

ستذاع مباراة ليفربول وآرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1 الناقل الرسمي لمباريات البطولة.

وسيتولى مهمة التعليق على المباراة المعلق التونسي عصام الشوالي.

الجدير بالذكر أن قواعد الاتحاد الإنجليزي تنص على إعادة المباراة بين الفريقين، في ملعب الخصم، حال انتهاء اللقاء الأول بالتعادل، سواء سلبيًا أو إيجابيًا.