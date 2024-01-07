ياسر رشاد - القاهرة - صدام كروي مشتعل يجمع بين فريقي آرسنال وليفربول مساء اليوم الأحد، وذلك حين يلتقيان ضمن منافسات دور الـ64 من البطولة، والتي يحتضنها ملعب الإمارات.

تاريخ مواجهات ليفربول وآرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي

تعد بطولة كأس الاتحاد الانجليزي، من أعرق البطولات، حيث تشهد مواجهات الفريقين في البطولة الأقدم بالعالم، تفوق أرسنال، بعدما التقيا في 17 مباراة، تغلب الجانرز في 8، وتعادلا في 4 مواجهات، وفاز ليفربول في 5 لقاءات، وسجل «الجانرز» 21 هدفا، في حين أحرز «الريدز» 18 هدفا.

وكانت آخر مباراة جمعت الفريقين في البطولة، بالدور الخامس من نسخة 2014، وفاز أرسنال آنذاك بثنائية مقابل هدف، بعدما تقدم أوكسيلد تشامبرلين أثناء لعبه بالجانرز، ولوكاس بودلسكي، قبل أن يقلص ستيفن جيرارد، لاعب الريدز، النتيجة من ضربة جزاء.

وخاض الفريقان المباريات في أغلب أدوار المسابقة، ومنها 3 في النهائي، فاز «الجانرز» مرتين: في نسخة 1950 بهدفين دون رد، وفي عام 1971 بثنائية مقابل هدف، بينما توج ليفربول بلقب عام 2001.

موعد مباراة ليفربول وآرسنال اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وآرسنال اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

معلق مباراة ليفربول وآرسنال اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

سيعلق عصام الشوالي على أحداث المباراة.