جود بيلينجهام يشارك مدفأة ريال مدريد مع حامل الكرات (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فاز نادي ريال مدريد على نظيره أراندينا بنتيجة 3-1، أمس السبت، ضمن مباريات دور الـ32 من كأس الملك الإسباني.

وأثناء المباراة، التقطت كاميرات الفيديو لاعب ريال مدريد جود بيلينجهام وهو جالس على دكة البدلاء وعلى قدمه مدفأة تحمل شعار النادي، وعند رؤية الطفل حامل الكرات يعاني من البرد، أزال بيلينجهام المدفأة ووضعها على كتفي الصبي.

الجدير بالذكر أن بيلينجهام انضم إلى الريال في بداية الموسم الجاري قادما من بوروسيا دورتموند، في صفقة بلغت قيمتها حوالي 100 مليون يورو.

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