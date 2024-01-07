شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتسلّم دعوة رسمية لحضور مراسم توزيع جوائز "جلوب سوكر" بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلّم مسئولو النادي الاهلى ، خلال الساعات الماضية، دعوة رسمية لحضور مراسم حفل "جلوب سوكر" المقرر إقامته فى التاسع عشر من يناير الجارى بالإمارات، بعدما حصد الأهلي لقب أفضل نادٍ فى الشرق الأوسط خلال تصويت جلوب سوكر.

وحضر مندوب من "جلوب سوكر" للأهلي أمس، السبت، وسلم دعوة لمسئولى النادي تمهيداً لحضور الحفل الكبير الذي سيشهد توزيع الجوائز على الفائزين وفى مقدمتهم الأهلي.

وحصد النادي الأهلي جائزة جلوب سوكر لأفضل نادي في الشرق الأوسط، بعد انتهاء التصويت، حيث تواجد الأهلى فى المركز الأول بترتيب أفضل نادى فى العام الحالى 2023 والممنوحة من جلوب سوكر.

وتفوق الأهلي على عدد من الأندية في استفتاء جلوب سوكر لاختيار أفضل نادٍ في الشرق الأوسط مثل النصر السعودي، حيث جاء الأهلي في المركز الأول بنسبة42% من إجمالي الأصوات، وجاء النصر في المرتبة الثانية بنسبة 33% ، فيما احتل الهلال السعودي المركز الثالث، وفي المركز الرابع جاء شباب الأهلي الإماراتي.



جلوب سوكر 1



جلوب سوكر

وكان موقع جلوب سوكر قد طرح استفتاء ضخما لاختيار الأفضل على مرحلتين؛ انطلقت المرحلة الأولى في نوفمبر وتم غلق باب التصويت للمرحلة الثانية ظهر الخميس 28 ديسمبر 2023.