خطفت الإعلامية السودانية, المعروفة الريان الظاهر, الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها على شاشة mbc, عبر برنامجها “إفطارنا غير”. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد حلت حسناء قناة النيل الأزرق, ضيفة على مطبخ mbc, وقامت بإعداد وجبة سودانية, خالصة. وكانت المذيعة السودانية, التي انضمت قبل سنوات لقناة العربية, قد قامت بنشر صور ومقاطع فيديو من مشاركتها في برنامج “إفطارنا غير”, وذلك على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور والفيديو.. حسناء الإعلام السوداني تخطف الأضواء على شاشة mbc بإعدادها إحدى الوجبات السودانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.