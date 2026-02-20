كشفت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, عن حادثة لفتت الأنظار وأثارت ارتياحاً واسعاً بأحد أحياء العاصمة الخرطوم. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أكدت الصفحات أن مواطنون بحي بري, بالخرطوم, تمكنوا من القبض على عنصرين ينتميان لما وصفوه بـ”القحاتة” كانا يزعجان المواطنين عبر تتريس الشارع والهتاف ضد الجيش. وأكد شهود عيان للصفحات الناشرة للخبر أن المواطنان، وبعد ضبطهما تم تقييدهما بالحبال, وتسليمهم مباشرة إلى الشرطة، في لفتة اعتبرها الكثيرون تعبيراً عن استياء شعبي متزايد تجاه العناصر المتعاونة مع ما وصفوه بالقحاتة ومليشيا آل دقلو. ووفقاً لما نقل محرر موقع النيلين, فإن وسائل التواصل الاجتماعي شهدت تساؤلات من نوع: “أين كنتم عندما كان الجنجويد ينهب منازلنا ويسرق أموالنا ؟ ولماذا لم نسمع عن مقاومة أو هتافات ضدهم ..؟” الحادثة تعكس حالة من الغضب الشعبي واستعداد المواطنين للتدخل المباشر ضد من يزعزع الأمن، مع التأكيد على أن مثل هؤلاء لن يكون لهم أي وجود في السودان بعد انتهاء الحرب. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر ربطوهم بالحبال وقاموا بتسليمهم لقسم الشرطة.. مواطنون بحي بري بالخرطوم يلقون القبض على “قحاتة” شرعوا في تتريس الشارع والهتاف ضد الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.