شاهد بالفيديو.. أحد أفراد الدعم السريع يدخل في عراك بالأيدي مع زميله بطريقة طفولية في نيالا والجمهور: (ديل يحكموا دولة كيف؟)

أثار مقطع فيديو تم تصويره من مدينة نيالا, بولاية غرب دارفور, والتي تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع, سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر أحد أفراد مليشيا الدعم السريع, وهو يدخل في عراك بالأيدي مع أحد زملائه الذي هرب مواجهته قبل أن يلحق به.

وظهر الفرد الدعم السريع, وهو يلاحق زميله ويسقطه أرضاً بطريقة وصفه الجمهور بالطفولية, مع تعليقات ساخرة من المتابعون أبرزها: (ديل يحكموا دولة كيف؟).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)