اخبار الخليج / اخبار الإمارات

حاكم عجمان وولي عهده يستقبلان المهنئين بحلول شهر رمضان الكريم

0 نشر
0 تبليغ

  • حاكم عجمان وولي عهده يستقبلان المهنئين بحلول شهر رمضان الكريم 1/4
  • حاكم عجمان وولي عهده يستقبلان المهنئين بحلول شهر رمضان الكريم 2/4
  • حاكم عجمان وولي عهده يستقبلان المهنئين بحلول شهر رمضان الكريم 3/4
  • حاكم عجمان وولي عهده يستقبلان المهنئين بحلول شهر رمضان الكريم 4/4

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، في قصر الزاهر، المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

وتقبل سموهما التهاني بهذه المناسبة الفضيلة، من وفد دائرة البلدية والتخطيط، وأعيان ووجهاء القبائل، وعدد من المواطنين والمقيمين بالدولة، الذين أعربوا عن خالص التهاني والتبريكات بحلول الشهر المبارك، سائلين الباري جلَّ وعلا أن يعيده على سموهما بدوام الصحة العافية، وعلى قيادة وشعب دولة ، والأمتين العربية والإسلامية بالازدهار والرفاه، والسلام والطمأنينة.

حضر الاستقبال، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو ‏حاكم عجمان.

كما حضر الاستقبال الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين بعجمان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

قد تقرأ أيضا