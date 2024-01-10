كوكا: إمام عاشور ليس الأول عند جماهير الاهلي وهذا موقفي من الانتقال لـ الزمالك

كشف أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي موقفه من الانتقال إلى الزمالك الغريم التقليدي.

وتعرض أحمد كوكا للإصابة خلال تواجده بمعسكر منتخب مصر في أربطة القدم، ليتم استبعاده من بطولة كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.

وقال كوكا في تصريحات تليفزيونية لقناة “أون تايم سبورتس”: “من الصعب الانتقال إلى نادي الزمالك حتى في حال استغناء الاهلي عني”.

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وتابع كوكا: “إمام عاشور تأقلم مع نظام النادي الاهلي سريعا وهذا سر نجاحه مع القلعة الحمراء”.

وواصل: “إمام عاشور ليس رقم واحد عند جمهور الاهلي، لأن النادي هو رقم واحد عند جماهيره وليس لاعب معين”.

وأردف: “عندما واجهت الفرنسي نجولو كانتي نجم اتحاد جدة السعودي لم أشعر بالتوتر، وكانت لحظة طالما تمنيتها باللعب أمام مثلي الأعلى، وتحققت لي بالفعل”.

واختتم: “حصلت على قميص كانتي بعد نهاية المبارلة أمام اتحاد جدة، وبطولة كأس مصر كانت الأغلى لأنها الأولى وكذلك لقب السوبر الأخير”.