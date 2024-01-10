ناصر الخليفي يوجه رسائل نارية للأرجنتيني ليونيل ميسي

ياسر رشاد - القاهرة - وجه ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان رسائل شديدة اللهجة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي الحالي، وذلك بعد انتقاده للنادي الفرنسي عقب رحيله.

وكان ليونيل ميسي قد خرج ببعض الكلمات غير الإيجابية عن حياته في العاصمة الفرنسية حينما كان لاعبًا في صفوف باريس سان جيرمان.

تعليق ناصر الخليفي علي إنتقادات ميسي

تحدث ناصر الخليفي حسب “RMC Sport” قائلاً “عليك التحدث عندما تكون هنا، وليس عندما ترحل”.

وأضاف “لدي احترام كبير لميسي ولكن إذا أراد شخص ما التحدث بشكلٍ سيء عن باريس بعد رحيله، فهذا ليس بالشيء الجيد. هذا ليس احتراماً”.

وتابع “ميسي ليس رجلاً سيئاً، لكنني لا أحب ذلك. وهذا الكلام ليس لميسي فقط، بل للجميع”.