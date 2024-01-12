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ليفربول يوجه رسالة دعم إلى صلاح قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا 2024

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محمد اسماعيل - القاهرة - حرص نادي الإنجليزي، على دعم للاعبه الدولي محمد صلاح، قائد منتخب مصر الذي يشارك في منافسات كأس أمم إفريقيا 2024.

وانضم محمد صلاح إلى قائمة منتخب مصر الدولية المشاركة في كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار، ليبتعد عن المشاركة مع ليفربول في الفترة الحالية، بسبب تواجده مع المنتخب الوطني للمشاركة في الأمم الأفريقية.
ونشر حساب ليفربول الرسمي على منصة "إكس" صورة لصلاح مصحوبة بتعليق: "حظ موفق لمحمد صلاح مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية".


كما دعم ليفربول للاعبه الياباني واتارو إندو والذي يشارك مع منتخب بلاده في منافسات كأس آسيا، وكتب: "كل التوفيق لوتارو مع منتخب اليابان في كأس آسيا 2024".

ويفتتح منتخب مصر مشواره في كأس الأمم الأفريقية غدًا الأحد أمام منتخب موزمبيق، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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