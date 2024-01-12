جوارديولا يكشف موقف هالاند ودي بروين من المشاركة أمام نيوكاسل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي للموقع الرسمي للنادي قبل مباراة نيوكاسل يونايتد، عن آخر أخبار إصابة المهاجم إيرلينج هالاند وكيفن دي بروين.

وعند سؤاله عن وجود هالاند ضمن قائمة اللاعبين المسافرين إلى سانت جيمس بارك، رد بيب: "لا".

وأضاف: "كان جاك جريليش مريضا ونأمل أن يعود اليوم، وإيرلينج هالاند بجانب جون ستونز خارج المباراة، أعتقد أن هذا كل شيء عن الإصابات".

واختتم جوارديولا: "كيفن دي بروين جاهز لبدء مباراة الغد، حيث حصل على بعض الدقائق في التدريبات، إنه يتحسن الآن، وسيكون لديه بضعة أيام راحة بعد هذه المباراة ويمكنه التدرب في أبو ظبي ليكون جيدا خلال الأشهر القليلة المقبلة".

الجدير بالذكر أن السيتي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن المتصدر ليفربول.