فرمان ناري من محمد صلاح داخل منتخب مصر قبل مواجهة موزمبيق بـ أمم أفريقيا

توجه الدولي محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر بطلب إلى زملاؤه في معسكر الفراعنة قبل المواجهة المرتقبة أمام موزمبيق ضمن مباريات كأس أمم أفريقيا.

وطلب محمد صلاح من لاعبي المنتخب الوطني بعدم استخدام «التليفونات» قبل 24 ساعة من مواجهة الفراعنة المرتقبة أمام موزمبيق في كأس أمم أفريقيا.

وجاء طلب نجم ليفربول الإنجليزي للاعبي المنتخب المصري من أجل تحقيق أعلى نسبة تركيز قبل ضربة البداية أمام موزمبيق في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا.

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ووافق لاعبو منتخب مصر على طلب مو صلاح حيث اتفقوا على عدم استخدام التليفونات نهائيًا والتركيز فقط في المران الختامي وتطبيق ذات الفكرة قبل أي مباراة خلال مشوار الفراعنة في البطولة.

وستنطلق مباراة المنتخب المصري أمام موزمبيق مساء غدًا الأحد، على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان وذلك في تمام الساعة السابعة.