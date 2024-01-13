السيتي يواجه نيوكاسل وانطلاق كأس أمم إفريقيا.. جدول مباريات اليوم السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم السبت، الموافق 13-1- 2024، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة، على مستوى كأس أمم إفريقيا 2023، وكأس آسيا، بالإضافة إلى مواجهات قوية بالدوريات الأوروبية الكبرى.

وتنطلق اليوم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، بمواجهة كوت ديفوار البلد المستضيف وغينيا بيساو، على ملعب "الحسن واتارا".

وتلعب اليوم ثلاث مواجهات ضمن منافسات بطولة كأس أمم آسيا التي تستضيفها قطر، وهي: أستراليا ضد الهند على ملعب "أحمد بن علي المونديالي"، الصين أمام طاجيكستان بملعب "عبدالله بن خليفة"، أوزبكستان وسوريا على استاد "جاسم بن حمد".

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، تقام اليوم مباراتين ضمن منافسات الجولة الـ 21، حيث يواجه تشيلسي نظيره فولهام، ويلتقي نيوكاسل مع مانشستر سيتي.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة

كأس أمم إفريقيا

كوت ديفوار ضد غينيا بيساو، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1 Max".

كأس أمم آسيا

أستراليا ضد الهند، في تمام الواحدة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثانية والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناتي " Alkass EXTRA One HD، SSC1 HD".

الصين ضد طاجيكستان، في تمام الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الخامسة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN ASIAN CUP 1".

أوزبكستان ضد سوريا، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN ASIAN CUP 1".

الدوري الإنجليزي الممتاز

تشيلسي ضد فولهام، في تمام الثانية والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتي، في تمام السابعة والنصف بتوقيت مصر، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

الدوري الإسباني

لاس بالماس ضد فياريال، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

ريال مايوركا ضد سيلتا فيجو، في تمام الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، السادسة والربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

أتلتيك بلباو ضد ريال سوسيداد، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

ريال بتيس ضد غرناطة، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

الدوري الإيطالي

نابولي ضد ساليرنيتانا، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

جنوى ضد تورينو، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

هيلاس فيرونا ضد إمبولي، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

مونزا ضد إنتر ميلان، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

الدوري الفرنسي

موناكو ضد ستاد ريمس، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

ستاد رين ضد ستاد نيس، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".