السوبر الإسباني.. ريال مدريد يتفوق على برشلونة في النهائيات

ياسر رشاد - القاهرة - مواجهة جديدة في الكلاسيكو ستجمع ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض، مساء غدا الأحد.

يتفوق ريال مدريد، على برشلونة غريمه التقليدي، حيث أنه حقق ريال مدريد الفوز في 9 مباريات، مقابل 5 انتصارات لبرشلونة، فيما انتهت مباراتين بالتعادل.

ونجح ريال مدريد في تسجيل 34 هدفاً في شباك برشلونة في كلاسيكو السوبر تاريخياً، بينما سجل برشلونة 23، الأرجنتيني ليونيل ميسي ترتيب هدافي الكلاسيكو في المسابقة بـ 6 أهداف، ويأتي بعده مباشرة الثنائي كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما، بـ4 أهداف.

وتأهل ريال مدريد إلى النسخة الحالية من بطولة السوبر الإسباني التي تلعب في السعودية، بعد تحقيقه لقب كأس ملك إسبانيا، فيما يشارك برشلونة بصفته بطل الدوري الإسباني خلال موسم 2022-2023.

وتأهل ريال مدريد تأهل إلى نهائي بطولة السوبر بعد الفوز في نصف النهائي على أتليتكو مدريد بنتيجة 5-3، فيما انتصر برشلونة على أوساسونا بنتيجة هدفين دون رد.