اخبار الرياضه

السوبر الإسباني.. ريال مدريد يتفوق على برشلونة في النهائيات

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - مواجهة جديدة في الكلاسيكو ستجمع وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، مساء غدا الأحد.

يتفوق ريال مدريد، على غريمه التقليدي، حيث أنه حقق ريال مدريد الفوز في 9 مباريات، مقابل 5 انتصارات لبرشلونة، فيما انتهت مباراتين بالتعادل.
ونجح ريال مدريد في تسجيل 34 هدفاً في شباك برشلونة في كلاسيكو السوبر تاريخياً، بينما سجل برشلونة 23، الأرجنتيني ليونيل ترتيب هدافي الكلاسيكو في المسابقة بـ 6 أهداف، ويأتي بعده مباشرة الثنائي وكريم بنزيما، بـ4 أهداف.
وتأهل ريال مدريد إلى النسخة الحالية من بطولة السوبر الإسباني التي تلعب في السعودية، بعد تحقيقه لقب كأس ملك إسبانيا، فيما يشارك برشلونة بصفته بطل خلال موسم 2022-2023.
وتأهل ريال مدريد تأهل إلى نهائي بطولة السوبر بعد الفوز في نصف النهائي على أتليتكو مدريد بنتيجة 5-3، فيما انتصر برشلونة على أوساسونا بنتيجة هدفين دون رد.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا