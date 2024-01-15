برشلونة يكشف مصير تشافي بعد السقوط في الكلاسيكو

ياسر رشاد - القاهرة - أثرت خسارة برشلونة في المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني، على الفريق الكتالوني بشكل كبير وأثارت تساؤلات، حول مستقبل مدربه تشافي هيرنانديز.

وتعرض نادي البلوجرانا لهزيمة كبيرة بنتيجة 1-4 أمام ريال مدريد، يوم الأحد الماضي، بينما يُعاني النادي من موسم سيئ حتى الآن خاصة في البطولات المحلية، حيث يحتل المركز الثالث في الدوري الإسباني بفارق 7 نقاط عن الصدارة.

وتوقع الكثيرون أن بطولة السوبر المحلية ستكون الحل لمشاكل برشلونة الأخيرة، ولكن الواقع كان عكس ذلك، حيث تعرضوا للهزيمة بشكل مذل من الغريم التقليدي ريال مدريد.

تشافي

وسقط الفريق الإسباني للمرة الخامسة هذا الموسم في جميع البطولات، منها مرتين في الكلاسيكو، بالإضافة إلى الخسارة في آخر ثلاث مواجهات أمام ريال مدريد.

هل يغادر تشافي عن برشلونة بعد النتائج المخيبة للأمال؟

وكشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية بأن رئيس برشلونة، خوان لابورتا، أعاد تجديد الثقة في المدير الفني، تشافي هيرنانديز، على الرغم من الهزيمة.

وأظهر لابورتا دعمه لتشافي، أثناء عودة فريق برشلونة إلى إسبانيا بعد الهزيمة في الكلاسيكو.

وفي رحلة العودة إلى البلاد، سادت أجواء كئيبة على طائرة برشلونة هذا العام، بعكس ما حدث في الموسم الماضي، حين توج الفريق بلقب السوبر الإسباني في السعودية على حساب ريال مدريد.

لابورتا وتشافي

وقام الفريق بمكافأة تشافي في الموسم السابق، بعد فوزه بلقب السوبر المحلي ضد ريال مدريد، من خلال تجديد عقده حتى صيف عام 2025، مع إمكانية تجديده لموسم إضافي، ولكن الأمور قد تتغير في الصيف القادم.

ويتمتع تشافي بدعم قوي من البرتغالي ديكو، المدير الرياضي للبارسا، ورافا يستي، نائب رئيس النادي، بالإضافة إلى الابورتا نفسه.

وأقر تشافي بتحمله مسؤولية الهزيمة أمام ريال مدريد، مؤكدًا أنه وفريقه قادرون على تغيير الوضع والعكس في المستقبل.