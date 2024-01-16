"فول الصين العظيم والحاج متولي".. تفاعل الجماهير مع مباراة مصر وموزمبيق "كوميكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تفاعلت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل منتخب مصر مع موزمبيق 2-2، في الجولة الأولى من كأس الأمم الإفريقية 2023، مستخدمين بعض اللقطات الطريفة من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات.

ونشر أحد الجماهير عبر موقع التغريدات "إكس" مقطع فيديو من مسرحية "الزعيم" للفنان عادل إمام، خلال حديثه مع سفير الموزمبيق، وعلق آخر بنشر مقطع فيديو من فيلم "كابتن مصر"، خلال تسديد الممثلين الكرة وأشياء آخرى على الفنان أحمد فتحي، في إشارة إلى أنه مثل محمد الشناوي.

واستخدم أحد المشجعين مشهد من فيلم "مرجان أحمد مرجان"، وكتب على صورة عادل إمام: "لا بقى دي شكلها الثامنة بتنادينا بجد"، إشارة إلى اللقب الثامن الذي يبحث عنه المنتخب المصري في كأس الأمم الإفريقية.

وعلق مشجع آخر على مباراة مصر وموزمبيق باستخدام صورة الفنانة فادية عبد الغني، من مسلسل "عائلة الحاج متولي"، وكتب عليها: "هاتولي ليبيريا أو النيجر، أي واحد أكسبه".

كما استخدم الجمهور مشهد من فيلم "فول الصين العظيم"، ونشر صورة سامي سرحان خلال حديثه لمحمد هنيدي، وكتب: "انت ترجع ليفربول".

وأضاف آخر "كوميك" من فيلم "ميدو مشاكل"، وكتب على الصورة: "احنا بالأداء ده مش هنوصل الشوط الثاني".

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