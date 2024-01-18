بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وغانا يلا شوت الجديد في كأس الأمم الأفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض منتخب مصر مباراة مهمة ضد نظيره الغاني مساء يوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، المقامة حاليا في كوت ديفوار.

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وسيدير حكم الساحة الدولي الغابوني، بيير أتشو، مباراة منتخب مصر ونظيره الغاني، التي ستجري يوم الخميس 18 يناير 2024، على ملعب " فيليكس هوفويت بوانيي - Stade Felix Houphouet-Boigny" بمدينة أبيدجان الإيفوارية "ساحل العاج"، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر، الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش.

بدأ منتخب "الفراعنة" مشواره في نهائيات النسخة الـ34 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بتعادل مخيب أمام موزمبيق (2-2) يوم الأحد الماضي، في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثانية (B).

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر ضد غانا في بطولة أمم أفريقيا، في العاشرة من مساء اليوم الخميس بملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان.

والتقى الفريقان أربع مرات لحساب البطولة من قبل، تعادلا مرة وفازت غانا مرة وحققت مصر الفوز مرتين، آخرهما 1-0 في دور المجموعات عام 2017.

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في المباراة الأولى، ظهر على لاعبي مصر الإرهاق والتأثر بدرجة الحرارة العالية ونسبة الرطوبة المرتفعة في أبيدجان. هذه المرة يلعب محمد صلاح ورفاقه في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (التاسعة بتوقيت باريس) وقد يساعد ذلك أبناء المدرب البرتغالي روي فيتوريا في تقديم أداء أفضل.

"فقدان التركيز"

بعد التعادل في المبارة الأولى، أرجع روي فيتوريا خيبة التعادل إلى"فقدان التركيز". وقال في المؤتمر الصحافي "لابد أن نكون في قمة تركيزنا. فقدنا التركيز لدقائق قليلة فاستقبلنا هدفين"، مشيرا إلى أنه سيعمل على "تفادي هذه الأخطاء مع لاعبيه" قبل لقاء غانا.

وبعد أن بدا شبحا لذلك الجناح الطائر في الدوري الإنكليزي الممتاز في مباراة موزمبيق، تأمل مصر أن يستعيد صلاح (53 هدفا في 94 مباراة) قمة تركيزه وحدته الهجومية عند الاصطدام بغانا.

مباراة مصر وغانا

وانتقد حسني عبد ربه لاعب الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، توظيف صلاح في مركز بعيد عن الجناح الايمن كما يلعب في ليفربول "كان يجب الدفع بأحمد فتوح على حساب محمد حمدي، ولا أرى ضرورة لمشاركة أحمد سيد "زيزو" في التشكيلة الأساسية أمام غانا".

معلومات عن حكم مباراة مصر وغانا اليوم

أعلنت اللجنة التحكيمية في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اختيار الحكم الجابوني بيير أتشو لإدارة مباراة منتخب مصر وغانا، والتي ستقام غدًا الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

1- بيير أتشو ولد في 10 أكتوبر 1990 في العاصمة الجابونية ليبرفيل.

2- سبق له أن قام بتحكيم مباراة كأس السوبر الأفريقية بين النادي الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في المملكة العربية السعودية.

3- شارك كحكم رابع في مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا في النسخة السابقة، بين النادي الأهلي والوداد المغربي.

4- قام بتحكيم مباراتين لفريق بيراميدز في بطولة الكونفيدرالية، حقق الفريق السماوي الفوز في إحداهما وتعرض للخسارة في الأخرى.

5- قام أيضًا بتحكيم مباراة منتخب مصر ضد مالاوي في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، وفاز المنتخب المصري بنتيجة 2-0.