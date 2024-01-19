الامارات | المنتخب يودع "حلم المونديال" بعد الخسارة من اليابان في "آسيوية اليد"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدر منتخب كرة اليد، فوزا في المتناول اليوم، بعد تعرضه للخسارة أمام نظيره الياباني، بفارق ثلاثة أهداف وبنتيجة (26-29)، في مباراة جمعتهما لحساب ثاني جولات الدور الرئيس (دور الثمانية) في البطولة الآسيوية الـ 21 المقامة حالياً في البحرين والمؤهلة إلى كأس العالم 2025 في كرواتيا والدنمارك والنرويج.

وتعرض المنتخب لهزيمته الثانية على التوالي في المجموعة الأولى بعد خسارته أول من أمس، أمام المنتخب القطري (25-21)، ليفقد المنتخب حظوظه في التأهل إلى نصف النهائي والمؤهل حصراً إلى مونديال 2025.وفرط المنتخب في تقدمه على اليابان بنتيجة (16-13) في الشوط الأول، ليتراجع في الثاني، ويخسر بنتيجة (29-26). ويختتم المنتخب مشاركته الأحد أمام إيران.