الامارات | تصريح مفاجئ من كريستيانو رونالدو عن الدوري السعودي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتبر لاعب النصر السعودي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن الدوري السعودي "أكثر تنافسية" من نظيره الفرنسي، وذلك اثناء تصريح له على هامش حفل جوائز "غلوب سوكر" في دبي"، وهو الحفل الذي شهد تتويج رونالدو بجائزتين.

وقال رونالدو لدى سؤاله عن مستوى الدوري السعودي "بصراحة، لا أعتقد أن الدوري السعودي أقل قيمة من الدوري الفرنسي. أعتقد أنه أكثر تنافسية".

وأضاف الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب خمس مرات "يمكنهم قول ما يشاؤون (منتقدو الانتقالات الكبرى إلى الدوري السعودي). هذا رأيي وحسب وقد لعبت هنا لمدة عام، وبالتالي أعرف عما أتحدث، أعتقد أننا الآن أفضل من الدوري الفرنسي ونواصل التحسّن".

ونجحت أندية الدوري السعودي في استقطاب النجوم الكبار وأوّلهم كان رونالدو، قبل أن يلحق به هذا الموسم لاعبون مثل زميله السابق في ريال مدريد الإسباني المهاجم الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نغولو كانتي (الاتحاد)، البرازيلي نيمار (الهلال)، الجزائري رياض محرز (الأهلي) والسنغالي ساديو مانيه (النصر).