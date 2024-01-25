الامارات | سباق «هانكوك» للسيارات يتصدر 14 فعالية رياضية في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف دبي أربع بطولات دولية من بين 14 فعالية رياضية تنافسية ومجتمعية تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في مختلف مناطق دبي خلال نهاية الأسبوع الجاري.

ويتصدر سباق هانكوك دبي 24 ساعة العالمي للسيارات السريعة، قائمة الفعاليات الدولية، حيث تنطلق النسخة الـ19 من السباق الساعة 3:00 عصر يوم غد في حلبة «دبي أوتودروم» بقلب موتور سيتي، ويشارك في السباق نخبة من أبطال العالم في سباقات تحمل السيارات، وكان السائقون قد بدأوا في إجراء سباقات الاختبار منذ الثلاثاء الماضي، حيث يتم إجراء أربع جولات كل يوم وصولاً إلى يوم السباق.

ويشارك في السباق 60 فريقاً يقودون 54 نوعاً مختلفاً من أقوى السيارات العالمية إلى جانب، كأس دبي للتحدي لكرة القدم والتي تنطلق غداً، وتقام في استاد آل مكتوم بنادي النصر، وسيتم الإعلان عن تفاصيل البطولة في مؤتمر صحافي اليوم. وتشارك في البطولة أربعة فرق هي: الزمالك المصري، والرجاء المغربي، والأهلي السعودي، ووهان ثري تاونز الصيني، وتستمر البطولة حتى 28 الجاري.

ومن البطولات الدولية، استمرار منافسات «دولية دبي للسلة»، وكذلك سباق نصف ماراثون خور دبي سترادرز الذي يقام الأحد المقبل، وينطلق من نادي خور دبي للغولف واليخوت بمشاركة أكثر من 3000 عداء وعداءة من مختلف الجنسيات والأعمار يتنافسون على مسافة 21.2 كيلومتراً ومسافة 10 كيلومترات، حيث يشهد منافسة قوية بين المتنافسين حول خور دبي مروراً بحي الشندغة التاريخي ومتحف دبي وأجمل المناظر السياحية بهذه المنطقة.

وتختتم اليوم بطولة كرة القدم التي تقام في نادي النصر ضمن فعاليات دورة ألعاب مدارس دبي، وتقام بطولة إي إم دي الدولية للملاكمة الأحد المقبل، بمشاركة 22 ملاكماً من مختلف دول العالم في صالة (ذا أجندة) بمدينة دبي للإعلام. وتتواصل منافسات كأس البولو الفضي التي تقام في نادي ومنتجع الحبتور للبولو، كما تتواصل منافسات دوري دي بي ورلد للكريكيت في استاد دبي الدولي بمدينة دبي الرياضية، ويقام سباق مدرسة داسا للجري باستاد ذا سفنز، كما تقام بطولة الإمارات الأولى للبولينغ لذوي متلازمة داون في مركز دبي الدولي للبولينغ، إلى جانب بطولات وفعاليات رياضية عدة.

• ينطلق سباق «هانكوك» الساعة 3:00 عصر يوم غد في حلبة «دبي أوتودروم».