مواعيد مباريات موسم كأس الرياض.. صدام العمالقة "ميسي ضد رونالدو"

ياسر رشاد - القاهرة - ينطلق كأس موسم الرياض في المملكة العربية السعودية يوم 29 يناير الجاري، والذي سيشهد متابعة كبيرة في الوسط الرياضي العربي والعالمي، نظرًا لمشاركة نجمي الكرة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

حيث تشهد البطولة ثلاث مباريات في غاية الإثارة حيث يلاقي نادي الهلال نظيره نادي النصر كما يلاقي نادي انتر ميامي، ويلعب نادي النصر وانتر ميامي كما يلعب أمام نادي الهلال، وستقام البطولة بنظام النقاط حيث يفوز بالبطولة الفريق الذي يحصل أكبر عدد من النقاط.

موعد مباراة الهلال وانتر ميامي

يلتقي الهلال مع نادي انتر ميامي الأمريكي في المباراة الأولي من منافسات كأس موسم الرياض، يوم الإثنين 29 يناير الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والثامنة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، ويستضيف ملعب المملكة أرينا المباراة.

موعد مباراة النصر وانتر ميامي

يتواجه نادي النصر وانتر ميامي في مباراة مثيرة وشيقة في اليوم الأول من فبراير المقبل 2024، وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثامنة بتوقيت جمهورية مصر العربية، ومن المقرر أن يكون اللقاء على ملعب المملكة أرينا.

وسيحظي هذا اللقاء بمتابعة جماهيرية ضخمة حيث يتواجه ميسي ورونالدو مرة ثانية ولكن هذه المرة بقمصان مختلفة حيث يلعب ميسي في صفوف انتر ميامي الأمريكي ويقود رونالدو نادي النصر.

موعد مباراة الهلال والنصر

وفي المباراة الأخيرة يلتقي نادي الهلال بنادي النصر يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024، وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والثامنة مساءً بتوقيت مصر، ويقام أيضاً اللقاء على ملعب المملكة أرينا.