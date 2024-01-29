التعادل الإيجابي بين منتخب مصر والكونغو الديمقراطية واللجوء إلى الأوقات الإضافية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة منتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية بدور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2023.

وحسم التعادل الإيجابي 1-1 المباراة التي أقيمت أمس الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساء.

وبهذا التعادل، يذهب الفريقان إلى الأشواط الإضافية (شوطين، كل شوط 15 دقيقة)، وفي حال استمرت النتيجة بالتعادل يتم اللجوء إلى الركلات الترجيحية.

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