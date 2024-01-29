منتخب الكونغو الديمقراطية يفوز على مصر بركلات الترجيح في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة منتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية بدور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2023.

وفاز منتخب الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح 8-7، في المباراة التي أقيمت أمس الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساء.

وحسم التعادل الإيجابي 1-1 وقت المباراة الأصلي، ليتم اللجوء إلى أشواط إضافية والتي انتهت بالتعادل، وحسمت ركلات الترجيح المباراة.

وبهذا الفوز يضرب منتخب الكونغو الديمقراطية موعدا مع غينيا في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023.

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