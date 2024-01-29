انطلاق منافسات نصف نهائي بطولة كارول ويمولر لسيدات الإسكواش

القاهرة - سامية سيد - تنطلق في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كارول ويمولر لسيدات الإسكواش، والتي تستضيفها نيويورك في الفترة من 25 إلى 30 يناير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار.

وشهدت البطولة مشاركة مصرية واسعة بواقع 10 لاعبات وهن: ندين شاهين، كنزي أيمن، هيا علي، ملك خفاجي، فيروز أبو الخير، سنا إبراهيم، مريم متولي، سلمى هاني، هنا رمضان، وفريدة محمد.

وجاءت مباريات المصريين في الدور نصف النهائي كالتالي:

ـ فيروز أبو الخير وسلمى هاني

ـ فريدة محمد والأمريكية أوليفيا ويفر

من ناحية أخرى، فرض أبطال الاسكواش المصري، علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأولى عالمياً لرجال الاسكواش، ونور الشربيني باعبة سبورتنج والمصنفة الأولى للسيدات، سيطرتهم بعد التتويج ببطولة جى بى مورجان للاسكواش، التى استضافتها مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 17 إلى 26 يناير الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يجعلها بفئة البطولات البلاتينيوم.

وفاز علي فرج في الدور النهائي على البيروفي دييجو إلياس المصنف الثاني عالمياً وحامل لقب البطولة بنتيجة 3-2، في مباراة استغرقت 74 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 7-11, 11-6, 11-4, 9-11, 11-5.

بينما فازت نور الشربيني على مواطنتها نوران جوهر المصنفة الثالثة ولاعبة بالم هيلز في مباراة الدور النهائي بنتيجة 3-2، في مباراة استغرقت 64 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11, 4-11, 11-5, 11-5, 11-5.