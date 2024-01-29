شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي مصري.. فيروز أبو الخير تتأهل لمواجهة فريدة محمد في كارول ويمولر للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمنت مصر لقب بطولة كارول ويمولر لسيدات الإسكواش، والتي تستضيفها نيويورك في الفترة من 25 إلى 30 يناير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار، بعد تأهل الثنائي، فيروز أبو الخير وفريدة محمد إلى المباراة النهائية.

وفازت فيروز أبو الخير في الدور نصف النهائي على مواطنتها سلمى هاني بنتيجة 3-2، في مباراة استغرقت 67 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11, 9-11, 11-8, 14-12, 13-11.

بينما فازت فريدة محمد على الأمريكية أوليفيا ويفر بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 25 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-6, 11-7.

وشهدت البطولة مشاركة مصرية واسعة بواقع 10 لاعبات، هن: ندين شاهين، كنزي أيمن، هيا علي، ملك خفاجي، فيروز أبو الخير، سنا إبراهيم، مريم متولي، سلمى هاني، هنا رمضان، وفريدة محمد.