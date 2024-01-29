الهلال السعودي يتفوق على ميسي ورفاقه في افتتاحية موسم الرياض

نجح فريق الهلال السعودي في التفوق على ميسي ورفقائة فريق إنتر ميامي في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم على ستاد المملكة آرينا في موسم الرياض.

استطاع الهلال الفوز على إنتر ميامي برباعية مقابل ثلاثة أهداف في افتتاحية موسم الرياض.

أفتتح الصربي ألكسندر ميتورفيتس التسجيل مبكراً لـ الهلال في الدقيقة العاشرة من إنطلاق المباراة وأضاف عبدالله حمدان الهدف الثاني بعد 3 دقائق فقط.

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وسجل سواريز هدف تقليص الفارق لـ إنتر ميامي في الدقيقة الدقيقة 34، واضاف ميشيل هدف الهلال الثالث في الدقيقة 44 لينتهي الشوط الأول بتقدم الزعيم بثلاثية مقابل هدف.

وسرعان ما سجل إنتر ميامي هدفين في الشوط الثاني عن طريق كل من ليونيل ميسي من ركلة جزاء وديفيد لويز.

واستمر التعادل حتى الدقيقة 88 حيث نجح مالكوم في تسجيل الهدف الرابع لـ الهلال.

ومن المقرر أن يلتقي إنتر ميامي في المباراة القادمة مع نظيره النصر السعودي يوم الخميس المقبل الموافق 1 فبراير.