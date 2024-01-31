بوكيتينو : جاكسون سيكون أساسيًا أمام ليفربول بعد خروج السنغال من الكان

ياسر رشاد - القاهرة - منح المدير الفني الأرجنتيني موريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي الضوء الأخضر للمهام الدولي السنغالي للتواجد في تشكيلة تشيلسي لخوض المباراة الهامة والمرتقبة امام ليفربول على ملعب انفيلد ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضح بوكيتينو أهمية المهاجم السنغالي والقادم من فياريال الأسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة مؤكدا انه يتمنى ان يكون المهاجم السنغالي متواجدا في التوقيت المناسب قبل مباراة ليفربول على الرغم من قيامه برحلة طويلة من كوت ديفوار لمدة عشر ساعات قائلا : دعونا ننتظر ونرى. أتمنى أن يتواجد جاكسون في المباراة . اي لاعب سيمنحنا فرصة ولو ١ % إضافية للفوز بالمباراة أمام المباراة سنفعل ذلك.

وأضاف: سننتظر لنرى ماذا سيحدث قبل أيام ودعت غانا كأس الأمم الإفريقية وعاد ايناكي ويليامز إلى فريقه اتلتيك بيلباو وشارك في الشوط الثاني امام برشلونة وسجل في فوز الفريق الباسكي على منافسه برشلونة.

وحول غياب جاكسون عن تشيلسي في المباريات السابقة قال بوكيتينو : غياب جاكسون منحنا ظروفا معينة لمحاولة تعويض عدم وجوده و لدينا عمل شاق دوما لمحاولة ايجاد التوازن وهذا ما صادفنا في اغلب مباريات الموسم الحالي وفي كل مباراة يكون لدينا ١٣ او ١٤ لاعب فقط مع غياب حوالي تسعة أو عشرة لاعبين وهو ما يواجهنا دوما ويجعل هناك صعوبة في أداء مباريات بنفس التشكيلة مباراة تلو الأخرى.