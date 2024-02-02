في آخر الدقائق.. مانشستر يونايتد يفوز على ولفرهامبتون برباعية في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون، التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون

فاز مانشستر يونايتد أمام ولفرهامبتون بنتيجة 4-3، على استاد مولينيو.

سجل هدف اليونايتد الأول، ماركوس راشفورد في الدقيقة 5.

سجل هدف اليونايتد الثاني، راسموس هويلوند في الدقيقة 22.

سجل هدف ولفرهامبتون الأول، بابلو سرابيا في الدقيقة 71.

سجل هدف اليونايتد الثالث، ماكتومناي في الدقيقة 75.

سجل هدف ولفرهامبتون الثاني، ماكس كيلمان في الدقيقة 85.

سجل هدف ولفرهامبتون الثالث، بيدرو نيتو في الدقيقة 95.

سجل هدف اليونايتد الرابع، كوبي ماينو في الدقيقة 97.

واحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة، بينما احتل ولفرهامبتون المركز 11 برصيد 29 نقطة.

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