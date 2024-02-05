الامارات | نهاية حلم "الرقصة الأخيرة".. ميسي يحسم الجدل في مواجهة كريستيانو رونالدو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حسم قائد فريق إنتر ميامي الأمريكي، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الجدل عن تواجده في مباراة النصر والهلال في نهائي كأس موسم الرياض 2024.

ومن المنتظر أن يواجه الهلال نظيره النصر في نهائي كأس موسم الرياض يوم الخميس 8 فبراير الجاري على ملعب المملكة أرينا في العاصمة الرياض، في قمة جديدة ستشهد حضور جماهيري ضخم للشعبية الكبيرة للفريقين في المملكة.

وانتشرت أنباء في وسائل الإعلام السعودية وعبر الشبكات الاجتماعية، حول احتمالية مشاركة ليونيل ميسي مع الهلال ليواجه غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر على أرض الملعب.

وتعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى خسارتين في بطولة كأس موسم الرياض، خسر الأولى من الهلال بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ثم تعرض لهزيمة قاسية في المباراة الثانية أمام النصر بستة أهداف دون رد.

وحسم ميسي موقفه من المشاركة مع الهلال خلال مقطع فيديو تم تداوله، أكد فيه الأسطورة الأرجنتيني سفره مع بعثة إنتر ميامي إلى اليابان لمواجهة فريق فيسيل كوبي يوم 7 فبراير الجاري.

وقال ميسي في رسالته إلى الجماهير اليابانية: “مرحبًا بالجميع أود إخباركم أننا سعيدون جدًا بالسفر إلى طوكيو ولعب هذه المباراة وزيارتكم جميعًا، نراكم قريبًا وأرسل لكم عناق إلى اللقاء".

ليحسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الجدل عن مواجهة قد تكون هي الأخيرة بين ميسي ورونالدو، بعد دعاية كثيرة كانت معدة لهذه المباراة.