صلاح الـ 23.. رونالدو يتصدر قائمة الرياضيين الأعلى دخلا في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، قائمة الرياضيين الأعلى دخلا في العالم، بنهاية العام الماضي، بقيمة 275 مليون دولار، متفوقا على ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي.

وكشف موقع "سبوترتيكو" المتخصص في الاقتصاد الرياضي، دخل لقائمة 100 رياضي من 8 ألعاب، يمثلون 25 دولة وبلغ 5.4 مليار، منها 4.2 مليار مرتبات ومكافآت، و1.2 مليار من الرعاة وحقوق الصور وغيرها.

ووفقا للموقع، ارتفع دخل رونالدو بقيمة 160 مليونًا عن عام 2022، حينها احتل المركز الثالث بقيمة 115 مليون دولار، خلف الأمريكي ليبرون جيمس لاعب لوس أنجليس ليكرز لكرة السلة بقيمة 126 مليون دولار، والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي آنذاك بقيمة 122 مليون دولار.

وجاء ترتيب الـ 10 الأوائل كالآتي:

البرتغالي كريستيانو رونالدو، النصر السعودي، كرة قدم، 275 مليون دولار

الإسباني جون راهم، جولف، 203 مليون دولار

الأرجنتيني ليونيل ميسي، إنتر ميامي، كرة قدم، 130 مليون دولار

الأمريكي ليبرون جيمس، لوس أنجلوس ليكرز، سلة، 125 مليون و 700 ألف دولار

الفرنسي كيليان مبابي، باريس سان جيرمان، كرة قدم، 125 مليون دولار

البرازيلي نيمار جونيور، الهلال السعودي، كرة قدم، 121 مليون دولار

الأمريكي ستيفن كوري، جولدن ستين وريورز، سلة، 98 مليون و 900 ألف دولار

اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، ميلووكي باكس، سلة، 88 مليون و 400 ألف دولار

الأمريكي كيفن دورانت، فينيكس صنز، سلة، 86 مليون و900 ألف دولار

الأمريكي باتريك ماهومز، كانساس سيتي شيفز، كرة قدم أمريكية، 84 مليون و 300 ألف دولار

وجاء الفرنسي كريم بنزيما لاعب الاتحاد السعودي، في المركز الـ 12 بـ 78 مليون دولار، وفي المركز الـ18 النرويجي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي بـ 63 مليون دولار، فيما احتل المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، المركز الـ 23 بـ63 مليون دولار.

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