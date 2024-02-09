فانتازي.. "من هو أفضل كابتن للجولة 24 من الدوري الإنجليزي" الخبراء يجيبون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يتناقش خبراء الدوري الإنجليزي من أجل مساعدة مدربي فانتازي على اختيار أفضل "كابتن" للجولة 24 من البريميرليج، قبل الموعد النهائي لانتقالات غدا السبت في تمام الساعة 1 ظهرا بتوقيت مصر.

وقال جياني بوتيس: "ليفربول لديه الأفضلية على أرضه أمام بيرنلي، لذا فإنني أفكر في تعيين ديوجو جوتا أو داروين نونيز، ومع ذلك، سيكون من الصعب صرف النظر عن إيرلينج هالاند".

وأضاف خبير الفانتازي لي بونفيلد: "من المحتمل أن أضع شارة "الكابتن" على هالاند، لكن ريتشارليسون لفت الأنظار مؤخرا، وبعد تسجيله هدفين ضد إيفرتون أصبح الآن مرشح رئيسي لشارة الكابتن بالإضافة إلى جيمس ماديسون".

وواصل خبير الفانتازي برانيل شيث: "بالنسبة لي هالاند هو الأفضل لشارة "الكابتن"، حيث لعب 86 دقيقة ضد برينتفورد، وسيكون إما هو أو نونيز قائد لفريقي".

وأردف خبير الفانتازي أوتكارش دالميا: "مانشستر سيتي يتغلب على جميع فرق الدوري الإنجليزي، وبعد عودة هالاند من الإصابة فهو أفضل "كابتن" لفريقي على أرضه أمام إيفرتون".

ومن جانبه قال آندي بارك: "هالاند على أرضه أمام إيفرتون هو "الكابتن" الذي سأذهب إليه، يمكنك أيضًا التفكير في فيل فودين الذي سجل هاتريك أمام برينتفورد في الجولة الماضية، كما أنني أفكر في لاعبي ليفربول ضد بيرنلي مثل، نونيز أو جوتا".

واختتمت خبيرة سام بونفيلد: "لا أفضل تعيين "كابتن" لفريقي سيخوض المباراة الأولى من الجولة، لكن من الصعب النظر للاعب آخر غير هالاند، بالإضافة إلى أن نونيز وجوتا خيارات جيدة أيضًا، أو من الممكن ترك الشارة على دي بروين للأسبوع الثالث على التوالي".